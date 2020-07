Strålande helgevêr og uvanleg temperaturfenomen i nord

innenriks

Det ligg an til å bli fint vêr over store delar av heile Noreg fram mot helga. Særleg austlendingane vil merke overgangen til varmare temperaturar.

– I nord har det allereie vore over 20 grader denne veka, medan på Austlandet og elles i Sør-Noreg vil ein utover dagen merke ei sterk temperaturstiging samanlikna med korleis vêret har vore elles i veka, seier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl til NTB.

Flotte fjellturtemperaturar

Sjølv med temperaturar på over 20 grader tviler meteorologen på at det blir badetemperatur. Likevel meiner han det at både fredag og laurdag kan bli gode dagar til fjellturar i både nord og sør.

– Stabile vêrforhold og lite vind gjer dette til ei perfekt helg på fjellet. Fram til søndag kan ein få fine temperaturar og sommaropplevingar over nesten heile landet.

Særleg i Nordland kan ein derimot få lokal tåke. Her kan ein få med seg spektakulære naturmotiv, om ein greier å kome seg litt opp i høgda.

– Når varmt vêr møter kaldt hav i nord, kan ein få lokal tåke nokre stader i nord, men det er vanskeleg å seie akkurat kvar og når. Kjem ein seg over tåka, skin likevel sola godt for turgåarar i fjellet.

Framleis ustabilt i august

Statsmeteorologen trur likevel ikkje det varme sommarvêret har kome for å bli.

– Det er nok meir eit lite blaff. For Sør-Noreg er situasjonen i atmosfæren ganske lik i starten av august som i juli. Det blir ein del skiftande vêr, men truleg blir søndagen våt for dei fleste, åtvarar Løvdahl.

Sjølv om vêret ikkje har vore all verda å snakke om i juli, seier meteorologen at det mest oppsiktsvekkjande er at målestasjonen i Pasvik i Finnmark registrerte høgaste målte nasjonale temperatur med sine 27,4 grader i juli.

– Det er jo underleg, og dei varme temperaturane i Finnmark og fleire dagar med rekordvarme på Spitsbergen kan koplast til globale klimaendringane, seier Løvdahl.

– Forsking viser at hetebølgja i Sibir i 2020, som igjen har gitt varme i Nord-Noreg, ikkje hadde vore mogleg utan menneskeskapte klimaendringar. Byen Verkhojansk målte til dømes rekordhøge 38 grader i juni. Det er faresignal, åtvarar statsmeteorologen.

