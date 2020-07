Tidlegare Frp-politikar tiltalt for grove truslar med våpen

innenriks

Påtalemakta meiner han spelte «russisk rulett» med den tidlegare sambuaren sin og trekte av fem gonger, skriv Nettavisen.

Keshvari vart arrestert i den dåverande heimen sin i Rælingen i Akershus i februar 2019, og det vart gjort beslag av våpen i samband med dette. Påtaleavsnitleiar Bente Gerner seier eit lydopptak frå kvelden er eitt av fleire bevis i saka.

Kvinna har forklart at ho var livredd. Bistandsadvokaten hennar, Marte Svarstad Brodtkorb, seier at saka er alvorleg, og at det er ei stor påkjenning for klienten hennar å vente på utfallet.

– Klienten min ser fram til å kunne leggje saka bak seg, men er innforstått med at det blir tøft å møte i retten med den offentlegheita det blir, seier Brodtkorb til Nettavisen.

Keshvari er i tillegg tiltalt for brot på besøksforbod mot kvinna, for å ha trua henne og for å ha motarbeidd aktørar i rettsvesenet. Det siste punktet er det mest alvorlege i tiltalen og har ei øvre strafferamme på seks års fengsel.

Påtalemakta meiner Keshvari bad kvinna trekkje vitneforklaringa si sa at ho ikkje ville gå ustraffa.

– Klienten min nektar straffskuld etter tiltalen som er teken ut, men ser fram til at saka kan avsluttast, og at han får reinvaska seg i retten, seier forsvarar John Christian Elden.

(©NPK)