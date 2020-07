Elsparkesyklar blir tema på politirådsmøte

innenriks

Oslo legevakt fredag gjekk fredag ut og bad om at elsparkesyklane i byen må sperrast for bruk på natta. Bymiljøeetaten opplyser til NTB at dei ikkje kan regulere det og viser til politiet, medan aktøren Tier svarar at dei ikkje vil sperre for bruk av syklane deira på natta.

Fungerande leiar i seksjonen for trafikk- og sjøteneste i Oslo politidistrikt, Frank Halse, seier til NTB at politiet kjenner seg igjen i skildringane frå legevakta av mange skadar om nettene.

– Ei hovudtilnærming må vere å førebyggje uønskt bruk av småelektriske køyretøy gjennom gode løysingar og tiltak, slik at det blir færre ulykker og skadar. Temaet er sett opp på dagsordenen til neste politirådsmøte, der politiet og representantar frå kommuneleiinga er til stades, seier Halse.

– Vi ønskjer ikkje å gå vidare inn i desse problemstillingane frå vår side før vi har hatt dette møtet.

(©NPK)