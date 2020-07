innenriks

Helsedirektøren viste på ein pressekonferanse fredag til at både talet på smitta aukar og at fleire må i karantene.

– Eg er uroa for det. Vi har venta at vi kan få utbrot, men vi samtidig må erkjenne at vi står i eit balansepunkt. Den fridommen vi har hatt i sommar, er ikkje lettkjøpt. Det er ikkje slik at vi kan unngå å følgje smitteråda, unngå å vere heime når vi er sjuke, ikkje vaske hendene og ikkje halde avstand i tida framover, seier han.

