Leiarflukt frå Go-Ahead: Halve leiargruppa slutta

Oppseiingane kjem knappe åtte månader etter at det britiske togselskapet overtok trafikken på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. Selskapet ønskjer ikkje å grunngi oppseiingane, skriv E24.

Sjef for kommunikasjon og samfunnskontakt Kristin Monstad, service- og kompetansesjef Ove Jakobsen, økonomisjef Kristoffer Jakobsen og kommersiell sjef Charlotte Malling har sidan nyttår takka for seg. Dei to siste jobbar på oppseiing ut september.

Avskjedane blir stadfesta av HR-sjef Hege Juul-Bruheim i Go-Ahead, som opplyser at verken kommunikasjonssjefen eller service- og kompetansesjefen vil bli erstatta.

– Etter kvart som vi har gått over i drift, har vi valt å redusere leiargruppa vår. Desse rollene er derfor ikkje erstatta, seier Juul-Bruheim.

– Nokon sluttar, andre byrjar. Slik er arbeidslivet og det lever vi heilt greitt med, seier ho.

