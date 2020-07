Utsett byggjestart av Utøya-minnesmerke vil hindre ferdigstilling til tiårsmarkering

innenriks

Dei næraste naboane til det planlagde minnesmerket som skal byggjast ved Utøyakaia i Hole kommune, har ikkje gitt opp kampen om å få stansa utbygginga. I eit søksmål mot staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet og mot AUF, som begge er grunneigarar der minnesmerket skal stå, prøver Utøya-naboane saman med advokat Ole Hauge Bendiksen å utsetje starten på byggjearbeida.

Fredag har begge dei saksøkte frist for å svare på kravet til naboane om ei mellombels åtgjerd, slik at arbeida likevel ikkje skal starte som planlagd måndag.

– Måndag skal grunnarbeida på tomta starte. Det er knapt med tid og kjem vi ikkje i gang no, vil vi ikkje rekke å gjere minnesmerket klart til tiårsmarkeringa i 2021 som planlagt, seier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til NTB.

Det er regjeringsadvokaten som handterer søksmålet på vegner av departementet. Fristen for å levere innvendingar mot kravet til Utøya-naboane går ut fredag. Verken regjeringsadvokaten eller departementet vil kommentere søksmålet før fristen går ut.

Advokat Pål Martin Sand representerer AUF, men heller ikkje han vil kommentere saka overfor NTB før han har oversendt sitt prosesskriv til domstolen.

– Risikerer helseskadar

Det er Ringerike tingrett som skal behandle kravet som Bendiksen sende tingretten 10. juli og som ettersende sitt prosesskriv til kravet onsdag. Der går det fram at det av omsyn til helsa til dei 15 naboane ikkje vil vere forsvarleg å starte arbeida som planlagt. Han viser til ein førebels konklusjon om at naboar risikerer varig helseskade dersom minnestaden blir bygd.

– Det bevismessige grunnlaget for kravet om mellombels åtgjerd verkar med dette å vere styrkt. Konklusjonen i rapporten, og dei funna som er gitt att i rapporten, tilseier at det einaste forsvarlege på det noverande tidspunktet er å stanse arbeida, eventuelt nekte oppstart av arbeida, skriv advokaten i dokumentet til retten.

Etter at partane har levert skriva sine vil domstolen venteleg raskt fastsetje munnlege forhandlingar, for deretter å avgjere saka innan kort tid.

Skal rydde tomtene

Torsdag kunngjorde Statsbygg formelt på Doffin, som er den nasjonale kunngjeringsdatabasen for offentlege innkjøp, at kontrakten på 227 millionar for å byggje minnesmerket på Utøyakaia er tildelt entreprenørselskapet Skanska og det tyske firmaet Ernst Strassazher.

Sjølve kunstverket vil bestå av 77 smale bronsesøyler som skal symbolisere kvar av dei drepne. Totalt vil minnesmerket over dei drepne koste over 300 millionar kroner.

Arbeida med å rydde dei to tomtene der minnestaden skal vere skal etter planen starte neste veke. Først skal det ryddast skog og sidan vil omfattande grunnarbeid finne stad før bygginga av det endelege minnesmerket kan ta til. Meininga har heile tida vore få alt klart til tiårsmarkeringa for terrorangrepet 22. juli 2021.

– Statsbygg utfører oppdraget som er gitt oss, og har inga meining om prosessen rundt dette. Men vi vil ikkje rekke å byggje minnesmerket ferdig dersom ikkje arbeida startar som planlagt, seier kommunikasjonsdirektør Aschim i Statsbygg, som har ansvaret for gjennomføringa av byggjeprosessen.

