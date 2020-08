Cruisetrafikken blir stramma inn etter utbrot på Hurtigruten

innenriks

– Vi strammar mellombels inn for cruisetrafikken for å stanse koronasmitte. Bakgrunnen er situasjonen på Hurtigruten, sa helseminister Bent Høie (H) på pressekonferansen til regjeringa måndag.

36 besetningsmedlemmer og fem passasjerar har førebels testa positivt for koronaviruset etter to seglasar med Hurtigrutens skip Roald Amundsen. Cruisetrafikken blir stramma inn etter utbrotet på Hurtigruten.

Styresmaktene vil hindre skip med fleire enn til saman 100 personar om bord å legge til i norske hamner og sleppe passasjerar og mannskap i land.

Tar sjølvkritikk

– Eg skal vere grenselaust ærleg. Vi har svikta. Vi har gjort feil, og det vi ser no, er ikkje det Hurtigruten skal stå for eller det vi er. På vegner av selskapet beklagar eg dette på det sterkaste, sa konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam, da han innleia pressekonferansen måndag ettermiddag.

– Den foreløpige gjennomgangen av hendinga viser fleire avvik frå prosedyrane. Det er mitt ansvar som øvste leiar, sa han.

Skjeldam sa at dei ikkje følgde opp utanlandsk mannskap og karantenereglane på ein god nok måte. Det gjeld 16 av personellet på Roald Amundsen som var frå Filippinane.

Høie reagerte

Da Skjeldam møtte pressen, hadde helseministeren berre rundt ein time i førevegen kritisert Hurtigruten.

– Dette er sjølvsagt ikkje denne måten eg forventar at eit ansvarleg selskap handterer ein slik situasjon, sa Høie til NRK etter pressekonferansen.

Han stadfesta på spørsmål frå TV 2 at tilliten til Hurtigruten er svekt som følgje av denne saka.

– Dei har vore ein av pådrivarane for at regjeringa skulle opne for opp for cruisedrift. Derfor er det synd vi er komne i denne situasjonen, sa Høie.

Innstiller ekspedisjonscruise

Høie antyda på pressekonferansen at Hurtigruten med vilje hadde halde tilbake informasjon om utbrotet, noko Skjeldam avviste. Skjeldam viste til manglande kontroll på informasjonen internt.

– For å summere opp: Hadde vi følgt prosedyrane, hadde vi truleg ikkje fått smitte om bord. Hadde vi hatt betre kontroll på informasjonen internt, hadde vi truleg informert gjestene allereie onsdag kveld. Hadde vi hatt betre kontroll på informasjonen internt, hadde vi ikkje sloppe gjestene i land på fredag, sa Skjeldam.

Hurtigruten har innstilt alle ekspedisjonscruise inntil vidare, og dei har engasjert DNV GL for å gå gjennom prosedyrar og korleis dei er følgt.

– Vi har forståing for at helseministeren reagerer. Det er svikt i rutinane våre og i informasjonsflyten, sa Hurtigruten-sjefen.

To nye land blir raude

– Det er stigande smittetal i ein god del land i Europa. Slik situasjonen er no, har Sveits og Tsjekkia så høge tal at vi vil tilrå at dei blir «raude» land, sa ho.

Vold legg til at Polen kan bli «raudt» mot slutten av veka.

Dei gjer annankvar veke vurderingar av smittesituasjonen i EØS- og Schengen-området med tanke på innreisekarantene. For dei fleste land i Europa er vurderinga som vart gjort for fjorten dagar sidan, framleis gjeldande, ifølgje Vold.

