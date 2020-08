Eirik Jensen blir sitjande i varetekt – Høgsterett forkasta fengslingsanken

innenriks

Høgsteretts ankeutval konkluderte måndag med at varetektsfengslinga av den tidlegare polititoppen ikkje er i strid med menneskerettane. Borgarting lagmannsrett forstod dessutan lova riktig då den kunngjorde rettsavgjerd på at Eirik Jensen (63) kan haldast varetektsfengsla fordi ei lauslating er eigna til å støyte rettskjensla til allmenta, ifølgje ankeutvalet.

Ankeutvalet kjem til at det ikkje blir kravd bevis for at rettskjensla til allmenta reint faktisk blir krenkt ved ei eventuell lauslating, og fastslår til slutt at lagdommarane som avgjorde fengslingssaka, ikkje var inhabile.

Jensen hadde anka over både rettsbruken og saksbehandlinga, men fekk ikkje medhald på noko punkt.

Narkotika og korrupsjon

Den tidlegare høgt tiltrudde polititenestemannen vart 19. juni dømt til 21 års fengsel for medverknad til innførsel av nesten 14 tonn hasj, og dessutan for i same tiårsperiode å ha fått rundt 1,4 millionar kroner frå Gjermund Cappelen som betaling for at han heldt ei vernande politihand over Cappelens hasjverksemd.

Dagen etter kunngjorde Oslo tingrett rettsavgjerd på at Jensen skulle lauslatast. Det skjedde ikkje. Borgarting lagmannsrett gav tre dagar seinare påtalemakta medhald i anken, grunngav fengslingsrettsavgjerda på fire veker med at ei lauslating kunne krenkje den allmenne rettsoppfatninga – det vil seie tilliten til publikum til og heider av rettsvesenet.

Spesialeininga for politisaker har heilt sidan lagmannsretten las opp domsavgjerda gjort det klart at dei ønskjer å halde Jensen fengsla i vente på ein eventuell domsanke i Høgsterett.

Kravde å bli lauslaten

Ekspolitimannen hevdar han er uriktig dømt og kravde seg lauslaten i anken til Høgsterett, eventuelt at Høgsterett sender fengslingsspørsmålet tilbake til lagmannsretten for ny behandling.

I fengslingsanken oppførte forsvarar John Christian Elden at fengslinga var i strid med Menneskerettsdomstolens praksis og at lagmannsretten legg seg under kravet som blir stilt der til kva som kan reknast som krenking av folks rettskjensle.

Det gjorde ikkje nemneverdig inntrykk på høgsterettsdommarane at det hadde vorte gjennomført ei spørjeundersøking i regi av Opinion der det kom fram at berre eit mindretal av dei spurde opplevde ei eventuell lauslating som krenkjande for rettskjensla.

– Det vil stride mot den rettsstatstankegangen som artikkel 6 nummer 1 (i menneskerettskonvensjonen, red.mrk.) kviler på, dersom det i saker om fengsling av einskildmenneske blir lagt vekt på meiningsmålingar, heiter det i rettsavgjerda frå ankeutvalet.