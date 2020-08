Færre døydde i fritidsbåtulykker i juli

innenriks

– Sjølv om vi sjølvsagt skulle ønskje det ikkje var omkomne i det heile, så hadde vi nok frykta endå fleire omkomne denne sommaren, med tanke på at dei fleste no har lagt ferie- og fritidsaktivitetane til Noreg, seier fungerande sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Dødsulykkene i juli skjedde i Tokke, Karasjok og Øygarden. Dei døde var menn mellom 69 og 74 år.

– Sjølv om det truleg er fleire moment som speler inn, til dømes vêret, så trur eg òg at større medvit om tryggleik har bidrege til at talet ikkje vart høgare, uttaler Alvestad.

Førre juli døydde sju personar i fritidsbåtulykker. Mellom 2016 og 2018 var julisnittet tre døde.

– Det er framleis nokre månader att av båtsesongen, så eg håpar jo sjølvsagt at den positive trenden frå juli held seg. Det er i så fall opp til den enkelte å ta dei enkle forholdsreglane sine som å bruke vest, skaffe seg kompetanse, vere edru og ta omsyn til vêr og vind, seier den fungerande sjøfartsdirektøren.

Så langt har 15 personar døydd i fritidsbåtulykker i 2020. Alle var menn. Sjøfartsdirektoratet opplyser at det ligg an til å bli omtrent like mange døde i heile 2020 som i fjor.

