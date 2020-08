Fellesforbundet braut lønnsforhandlingar like etter restart

innenriks

– Det er brot i forhandlingane for frontfagsoppgjeret. Det var Fellesforbundet som kravde forhandlingane mellom partane avslutta måndag 3. august, skriv partane i ei felles pressemelding måndag.

– Dermed er det klart at Fellesforbundet og Norsk Industri må ha hjelp frå Riksmeklaren for å komme vidare, heiter det vidare.

Fellesforbundets leiar Jørn Eggum og Norsk Industris leiar Stein Lier-Hansen vil møte hos Riksmeklaren i Oslo for å avtale vidare prosess tysdag klokka 10.

Koronautsett

Lønnsoppgjeret i år hadde akkurat starta då Noreg stengde ned for å hindre spreiing av koronaviruset. 13. mars vart oppgjeret derfor sett på pause.

Dei koronautsette forhandlingane vart teke opp att klokka 13 måndag, men ifølgje Fellesforbundet var det allereie ved 14-tida klart at «forhandlingane ikkje kom til å gå nokon veg».

Etter det NTB forstår, var det for stor avstand mellom kravet til arbeidstakarane og tilbodsviljen i Norsk Industri.

– Når arbeidsgivar ikkje er villig til å diskutere krava våre, har vi behov for hjelp frå riksmeklaren for å komme vidare, seier Eggum i ei pressemelding.

Ser auka konfliktfare

Parat er ein del av frontfaget og forhandlar med Norsk Industri parallelt med Fellesforbundet.

Parats forhandlingsleiar Kjell Morten Aune legg ansvaret for brotet på Norsk Industri og fryktar ein konflikt som følgje av manglande vilje til dialog.

– Koronakrisa tek vi på største alvor, men pandemien kan ikkje føre til at partane i arbeidslivet ikkje kan gjere fornuftige endringar i gjeldande tariffavtalar, seier han i ei pressemelding.

– Fleire av krava våre har ingen økonomiske konsekvensar for arbeidsgivar, men her møter vi ein motpart utan vilje eller evne til å diskutere fornuftige krav, seier Parats forhandlingsleiar.

Fristen på to veker

I det såkalla frontfaget, som starta opp igjen måndag, forhandlar Fellesforbundet frå LO med NHO-forbundet Norsk Industri. Utfallet av dette oppgjeret legg viktige føringar for lønnsoppgjera som kjem vidare.

Teknisk utrekningsutval anslo i juni ein prisvekst på berre 1,2 prosent i år. Det låge anslaget kjem av innverknaden på koronautbrotet på norsk økonomi og låge straumprisar. Anslaget er likevel plaga med stor uvisse.

Brotet betyr at oppgjeret no går vidare til Riksmeklaren. Fristen for å komme til semje er midnatt mellom 20. og 21. august.