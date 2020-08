Fellesforbundet braut lønsforhandlingar like etter omstart

innenriks

– Det er brot i forhandlingane for frontfagsoppgjeret. Det var Fellesforbundet som kunngjorde forhandlingane mellom partane for avslutta måndag 3. august, skriv forbundet i ei pressemelding måndag.

– Dermed er det klart at Fellesforbundet og Norsk Industri må ha hjelp frå Riksmeklaren for å kome vidare, heiter det vidare.

Fellesforbundsleiar Jørn Eggum og Norsk Industri-leiar Stein Lier-Hansen møtest hos Riksmeklaren i Oslo for å avtale vidare prosess tysdag klokka 10.

Koronautsett

Dei koronautsette forhandlingane vart tekne opp att klokka 13 måndag, men knappe to timar seinare var det altså klart at partane ikkje såg nokon grunn til å gå vidare med samtalar.

Etter det NTB forstår, er det for stor avstand mellom kravet til arbeidstakarane og tilbodsviljen i Norsk Industri.

Parat er ein del av frontfaget og forhandlar med Norsk Industri parallelt med Fellesforbundet.

Årets lønsoppgjer hadde akkurat starta då Noreg stengde for å hindre spreiing av koronavirus. 13. mars vart oppgjeret derfor sett på pause.

Frist på to veker

I det såkalla frontfaget, som starta opp igjen måndag, forhandlar Fellesforbundet frå LO med NHO-forbundet Norsk Industri. Utfallet av dette oppgjeret legg viktige føringar for dei komande lønsoppgjera.

Teknisk utrekningsutval anslo i juni ein prisvekst på berre 1,2 prosent i år. Det låge anslaget kjem av innverknaden på koronautbrotet på norsk økonomi og låge straumprisar. Anslaget er likevel plaga med stor uvisse.

Brotet tyder at oppgjeret no går vidare til Riksmeklaren. Fristen for å verte samde er midnatt mellom 20. og 21. august.