innenriks

Høgsteretts ankeutval konkluderte måndag med at varetektsfengslinga av den tidlegare polititoppen ikkje er i strid med menneskerettane.

Eirik Jensen kan framleis haldast i varetekt med grunngiving i at ei lauslating er eigna til å støyte rettskjensla til ålmenta, utan at eit blir kravd prov for at rettskjensle faktisk blir krenkt, slår utvalet fast i rettsavgjerda si måndag.

Ankeutvalet har òg kome til at lagdommarane som avgjorde fengslingssaka, ikkje var ugilde.