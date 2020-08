Høie reagerer på Hurtigrutens hemmeleghald

innenriks

– Vi strammar mellombels inn for cruisetrafikken for å stanse koronasmitte. Bakgrunnen er situasjonen på Hurtigruten, sa Høie på ein pressekonferanse måndag.

36 besetningsmedlemmer og fem passasjerar har førebels testa positivt for koronaviruset etter to seglasar med Hurtigrutens skip Roald Amundsen.

Han sa at styresmaktene vil hindre skip med fleire enn til saman 100 personar om bord, å leggje til i norske hamner og sleppe passasjerar og mannskap i land.

– Vi må ta desse nødvendige grepa for å stanse smittespreiing i Noreg. Vi gjer dette no, samtidig som vi undersøkjer kva som svikta under utbrotet på Hurtigruten, sa Høie.

Avgrensingane gjeld i fjorten dagar. Dei omfattar ikkje annan skipstrafikk og ferjedrift. Regjeringa vil vurdere om det må gjerast endringar i gjeldande regelverk.

Svekt tillit

– Dette er sjølvsagt ikkje denne måten eg forventar at eit ansvarleg selskap handterer ein slik situasjon, sa Høie til NRK etter pressekonferansen.

Han stadfesta på spørsmål frå TV 2 at tilliten til Hurtigruten er svekt som følgje av denne saka.

– Dei har vore ein av pådrivarane for at regjeringa skulle opne for opp for cruisedrift. Derfor er det synd vi har komme i denne situasjonen, sa Høie.

Han sa han reagerer kraftig på at Hurtigruten ønskte å halde utbrotet hemmeleg. Høie fekk først vite at dei hadde planar om å sende ut informasjon til dei om bord og så leggje ut ei nettsak.

– Eg fekk seinare beskjed om at dei ville berre sende ut informasjon til passasjerane, men ikkje leggje ut ei sak på nettet. Eg fekk fredag beskjed om at dei verken hadde gjort det eine eller det andre. Det overraskar meg, sa helseministeren.

Avviste hemmeleghald

Konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten avviste på ein pressekonferanse seinare måndag at dei med vilje heldt tilbake informasjon om smitta. Han sa samtidig at han hadde forståing for reaksjonen frå styresmaktene.

– Vi har forståing for at helseministeren reagerer. Det er svikt i rutinane våre og i informasjonsflyten, sa han.

Konsernsjefen la til at han håpar tilliten kan rettast opp igjen.

Ikkje ønskjeleg å stramme inn

Næringsminister Iselin Nybø (V) understreka at det er viktig at skipstrafikken kan halde fram i den situasjonen vi er i no.

– Når ein ser skipsfarten under eitt, så er vi veldig opptekne av at dei steller seg til det regelverket som gjeld. Det har vi laga for å forhindre smitte om bord på jobb. Viss ikkje det skjer, så må vi stramme inn, og det er ikkje ønskjeleg, sa Nybø til NTB etter pressekonferansen.

Ho fastslo at situasjonen rundt Hurtigruten viser at koronapandemien ikkje er over.

– Vi er no i ein situasjon der vi må stramme inn. Det er ein krevjande situasjon for alle som driv med kystcruise. Vi har behov for å ta ein timeout no, sa Nybø.

To nye land blir raude

Folkehelseinstituttet vil som følgje av stigande smittetal at Sveits og Tsjekkia blir «raude» land, medan Polen kan bli det denne veka, opplyste avdelingsdirektør Line Vold.

– Det er stigande smittetal i ein god del land i Europa. Slik situasjonen er no, har Sveits og Tsjekkia så høge tal at vi vil tilrå at dei blir «raude» land, sa ho.

Vold legg til at Polen kan bli «raudt» mot slutten av veka.

Dei gjer annakvar veke vurderingar av smittesituasjonen i EØS- og Schengenområdet med tanke på innreisekarantene. For dei fleste land i Europa er vurderinga som vart gjort for fjorten dagar sidan, framleis gjeldande, ifølgje Vold.

