Hans Geelmuyden gir seg som toppsjef i Geelmuyden Kiese

innenriks

Det stadfestar han overfor Dagens Næringsliv. Geelmuyden eig 95 prosent av kommunikasjonsbyrået som han starta i 1989.

– Karne har leidd ein vellykka turn-around ved det danske kontoret dei to siste åra. Ho har òg gått i bresjen for å utvikle Geelmuyden Kiese til å bli eit skandinavisk samfunnsbyrå. Derfor var det naturleg å be henne ta stafettpinnen vidare, seier han i ei pressemelding.

I juni kom 63-åringen i fokus då han uttala til Kampanje at «kebabnorsk er ikkje godt nok i GK». Det resulterte i at Ikea Noreg og LO braut med selskapet. I ettertid orsaka han utsegna.

– Debatten om mangfald og integrering i Noreg i juni i år har påskunda avgjerda om å sleppe til yngre krefter. Står du stille, blir du skoten, seier Geelmuyden.

Marit Høvik Hartmann blir ny styrande partnar i Noreg.

(©NPK)