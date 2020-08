Hurtigruten beklagar: Vi har svikta og gjort feil

innenriks

– Eg skal vere grenselaust ærleg. Vi har svikta. Vi har gjort feil, og det vi ser no, er ikkje det Hurtigruten skal stå for eller det vi er. På vegner av selskapet beklagar eg dette på det sterkaste, sa Skjeldam då han innleidde pressekonferansen måndag ettermiddag.

36 besetningsmedlemmer og fem passasjerar har førebels testa positivt for koronaviruset etter to seglasar med Hurtigrutens skip Roald Amundsen.

– Den førebelse gjennomgangen av hendinga viser fleire avvik frå prosedyrane. Det er ansvaret mitt som øvste leiar, sa han.

Kunne truleg vore unngått

Skjeldam sa at dei ikkje følgde opp utanlandsk mannskap og karantenereglane på ein god nok måte. Det gjeld 16 av dei tilsette på Roald Amundsen som var frå Filippinane.

– For å summere opp: Hadde vi følgt prosedyrane, hadde vi truleg ikkje fått smitte om bord. Hadde vi hatt betre kontroll på informasjonen internt, hadde vi truleg informert gjestene allereie onsdag kveld. Hadde vi hatt betre kontroll på informasjonen internt, hadde vi ikkje sloppe gjestene i land fredag, sa Skjeldam.

Han avviste at Hurtigruten med vilje heldt tilbake informasjon om smitta.

Bestilt gransking

Hurtigruten har innstilt alle ekspedisjonscruise inntil vidare, og dei har engasjert DNV GL for å gå gjennom prosedyrar og korleis dei er følgde.

– Det er fordi det er utruleg viktig for oss at folk har tillit til Hurtigruten. Vi håpar at ei uavhengig gransking av eksterne bidreg til å vise at vi tek dette på alvor og at vi kan forbetre oss og rette opp igjen tilliten, sa konsernsjefen.

Han fastslo at dei har teke viktige avgjerder på for dårleg grunnlag.

Forstår kritikken

Helseminister Bent Høie (H) stadfesta tidlegare måndag at tilliten til Hurtigruten er svekt.

– Vi har forståing for at helseministeren reagerer. Det er svikt i rutinane våre og i informasjonsflyten, sa Hurtigruten-sjefen.

Han sa at undersøkingane viste at viktig informasjon frå ulike instansar ikkje nådde fram dit dei skulle.