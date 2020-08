Hurtigruten tok affære då kommune ville varsle om smittetilfelle

innenriks

Det kjem fram av e-postar om korleis pressemeldinga om den smitta bebuaren i Hadsel kommune skulle utformast, noko VG har fått innsyn i.

Kommunen var klar på at informasjonen om at vedkomande kan ha vorte smitta om bord MS «Roald Amundsen», måtte ut. I staden for vart det informert i ei pressemelding at personen vart smitta på ei «innlandsreise».

– Hurtigruten ønskjer ikkje at dette skal kome ut. Dette etter samtale med deira kommunikasjonsansvarlege. Dei ønskjer å ha kontroll på dette sjølv, skreiv smittevernlege Martin Larsen Drageset i Hadsel kommune til Folkehelseinstituttet (FHI) onsdag.

Ifølgje Drageset var Hurtigruten «opptekne av å anerkjenne at det var ei teoretisk moglegheit for at smitten ikkje oppstod på båten».

– Hurtigruten var først positive til å vere med når det vart snakka med kaptein og skipslege, men det vart etter kvart veldig tydeleg at Hurtigruten var usamde med faglege råd frå meg om at smitten var oppstått på ei av hurtigrutene, seier han til VG.

FHI ser på det sannsynleg at personen har vorte smitta på hurtigrutene Trollfjord eller Roald Amundsen, viser ein e-post avisa har fått innsyn i.

VG og NTB har vore i kontakt med Hurtigruten, men har førebels ikkje fått ein kommentar til saka.

