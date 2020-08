Utforkøyringar har prega trafikksommaren

innenriks

Det skriv Trygg Trafikk i ei pressemelding. Fem av dei ni som omkom i juli månad var MC-førarar.

– Utforkøyringar blir ofte prega av altfor høg fart. Dei enklaste råda er å halde farten nede på eit forsvarleg nivå og at ein er nøye med å bruke bilbelte. Sørg for at dekka dine er gode med tilstrekkeleg mønsterdjupn og riktig lufttrykk, seier kommunikasjonsrådgivar Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk.

Dei fleste fylke har hatt ein nedgang i trafikkdødsfall dei siste åra, men det er nokre unntak.

I Oslo omkom berre éin person i trafikken i heile 2019, medan fire har omkomme så langt i år, noko som er det høgaste talet i årets første sju månader sidan 2010.

Vestfold og Telemark, med elleve døde i trafikken så langt i år, har òg det høgaste talet i perioden sidan 2010.

