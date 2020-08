VG: Koronaråka kan ha vorte smitta på andre hurtigruteskip

innenriks

I ein intern e-post sendt frå Folkehelseinstituttet (FHI), som avisa har fått tilgang til, opnar dei for at éin av dei koronaråka kan ha vorte smitta på eit anna skip.

«Ut frå smittesporinga er det ikkje klart kvar og når pasienten er smitta, men gitt inkubasjonstida er det sannsynleg at smitten har skjedd anten på Trollfjord eller på Roald Amundsen», heiter det i e-posten, som VG siterer frå.

Personen det gjeld reiste til Tromsø med hurtigruteskipet Trollfjord, der han eller ho var om bord i nokre timar, før vedkomande reiste vidare med ekspedisjonsskipet Roald Amundsen til Svalbard.

Kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin i Hadsel kommune, der den koronasmitta personen bur, stadfestar til avisa at vedkomande var om bord på to ulike hurtigruteskip, og at det ikkje er klart når personen vart smitta.

(©NPK)