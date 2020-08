VG tek våpensakene til Høgsterett

innenriks

Det er Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Verdens Gang som no ankar Riksadvokatens innsynsnekt inn for den øvste domstolen i landet.

Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett avviste klaga frå avisa på avgjerda til Riksadvokaten om å nekte innsyn i fleire sentrale dokument knytt til etterforskinga av korleis Forsvaret og politiet har handtert tenestevåpen. Ei rekkje framståande polititenestemenn og offiserar har hatt med slike våpen å gjere.

VG skreiv òg at tidlegare politimeister og assisterande sjef for Spesialeininga for politisaker, Johan Martin Welhaven, vart etterforska for brot på føresegnene i straffelova om underslag og grov uforstand i tenesta. Saka mot Welhaven vart lagd bort av Spesialeininga.

Med unntak av påtalevedtaket avslo Riksadvokaten innsynskravet frå avisa i fleire sentrale dokument, noko som har vanskeleggjort arbeidet til avisa med å granske bortlegginga av ei sak mot ein av politiets eigne leiande tenestemenn.

– Saka handlar ikkje berre om at vi i VG kan fullføre arbeidet vårt med illegale våpen, men om moglegheita til norsk presse til å drive kritisk journalistikk mot politiet. Blir media nekta innsyn i dokument som kastar lys på kritikkverdige forhold som sentrale politifolk står bak, blir det langt vanskelegare å utføre oppdraget vårt, seier ansvarleg redaktør Gard Steiro i VG.

