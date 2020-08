Betydeleg beslag av GHB i Molde

innenriks

I tillegg til GHB-stoffet vart det òg beslaglagt 700 narkotiske tablettar, og dessutan ei mindre mengd hasj, skriv Sunnmørsposten.

– Mykje tyder på at det er henta på Austlandet med hensikt at det skal omsetjast her, seier seksjonsleiar Mona Kvernberg for vakt og beredskap ved Molde politistasjon.

Kvernberg seier beslaget er eitt av dei største på lang tid.

GHB er eit sentralt dempande stoff med verknader som liknar alkohol. I alvorlege tilfelle kan det tre inn vrangførestillingar, krampar, hemma pust, medvitsløyse og i verste fall kan brukaren døy.

