Filippinanes ambassade: Hurtigruten-tilsette følgde retningslinjene

innenriks

Ifølgje ambassaden viser undersøkingar at dei 122 filippinske sjøfolka som drog til Noreg for å jobbe på Hurtigruten, følgde dei filippinske retningslinjene for sjøfolk før reise frå Filippinane.

Ambassaden skriv i ei pressemelding at dei har vore i tett kontakt med Hurtigruten og bemanningsbyråa deira på Filippinane etter at koronautbrotet på MS Roald Amundsen vart kjend.

– Den filippinske ambassaden anerkjenner tiltaka som er sett i verk av leiinga i Hurtigruten, særleg med tanke på å sikre helsa og tryggleiken til det filippinske mannskapet, skriv ambassaden.

Hurtigruten har tidlegare teke sjølvkritikk for at dei filippinske sjøfolka ikkje vart testa for koronavirus etter tilkomme til Noreg.

(©NPK)