Fleirtalet i eventbransjen trur dei ikkje vil klare seg utan hjelp

innenriks

Det kjem fram i ei fersk medlemsundersøking gjennomført av Opinion, skriv Dagbladet.

– Denne understrekar alvorsgrada. Det hastar for oss å komme til bords, og at nokon hjelper oss på vegen til å finne ut kven som har ansvaret for oss, seier Jan Fredrik Karlsen.

Han blir støtta av Janette Haukland, som er dagleg leiar i Sponsor- og Eventforeningen. Ho påpeikar at bransjen ikkje har rett til støtte for avlyste arrangement, slik som kultur og idrett.

– Dessutan treffer kontaktstøtta til næringslivet oss svært dårleg, då vi er ei prosjektorientert næring med store sesongsvingingar i inntektsstraumen, seier Hakuland til Dagbladet.

(©NPK)