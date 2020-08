innenriks

Rapporten som tek for seg Nav-skandalen sparer ikkje på krutet i slakten av organisasjonskulturen.

– Har du tillit til Nav-organisasjonen under deg?

– Eg har dag to på jobben i dag. Eg har òg ei sterk tru på at dette er ein organisasjon som ønskjer å gjere ting rett på dette området, og på andre område, og som rett og slett er djupt prega av saka. Vi skal jobbe godt i organisasjonen for å sørgje for at denne typen feil ikkje skjer, seier Hans Christian Holte til NTB.

