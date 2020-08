Nav-tillitsvald: – Vi har utruleg mykje å lære

innenriks

Hellesen, som er hovudtillitsvald for Parat i Nav, seier at det viktigaste for henne framleis er at Nav ryddar opp overfor dei mange som vart feilbehandla.

Ho seier det var tungt å lese korleis brukarane har vorte behandla, i rapporten som kom tysdag.

– Så blir det naturleg for meg i neste omgang å tenkje på dei tilsette. Eg er oppteken av den enkelte tilsette og at han ikkje kan lastast. For dette er systemfeil der leiinga har ansvar. Det er ingen tvil om at det har vore manglande fagtema i leiardialogen, seier Hellesen til NTB.

– Utruleg mykje å lære

Hellesen seier at det gler henne at utgreiinga kjem til same konklusjon som ho og Parat har hatt sidan januar: At ansvaret ligg hos Nav-leiinga og at andre instansar òg har svikta. Ho meiner dei tilsette må inkluderast i ryddejobben som no skal gjerast.

– Vi har utruleg mykje å lære, og vi må vår del av ansvaret og sikre at dette ikkje skjer igjen. Men det er som sagt ikkje den enkelte tilsette som kan lastast, seier ho.

Ho påpeikar at dei no sit med ein heilt ny direktør som så vidt fekk sett seg i stolen før denne rapporten kom.

– Vi skal lære han å kjenne og eg føler meg trygg på at han tek dette på største alvor og vil gjere noko for at dette ikkje skal skje igjen.

Har tillit til leiinga

– Så trass i at rapporten påpeikar svikt i leiinga, har de tillit til at dagens leiing skal rydde opp?

– Ja, eg har tillit til at vi skal finne ut korleis dette kan gjerast betre, og skulle det vise seg å vere vanskeleg, får vi ta det då, seier ho.

Hellesen meiner det er for tidleg å trekke fram kva som må rettast opp i og når.

– For meg som fagforeiningsleiar er det openbert at det som er viktig no er ein tydeleg og tett dialog om korleis vi skal involverast i det arbeidet som skal skje.

