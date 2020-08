Nederland og Island kan bli «raude»

innenriks

Det skriv VG.

Det viktigaste kravet for at eit land skal klassifiserast som «grønt», slik at det ikkje er krav om karantene når ein reiser til Noreg, er eit koronasmittetal på 20 per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene. Nederland har tysdag eit tal på 20,3, medan Island har 21,3.

Også Frankrike har kryssa grensa dei siste dagane, og smittetalet deira tysdag er 21,7 per 100.000 innbyggjarar.

Torsdag vil nye reiseråd for EU/EØS/Schengen bli presenterte, og då kan alle tre landa, og dessutan fleire andre land, hamne i «raud» sone.

