Saksordførar for kontrollkomiteen: – Ein knallhard dom

innenriks

Tysdag konkluderte granskingsutvalet at det har vore feilpraktisering av høvet til å få sjukepengar, arbeidsavklaringspengar og pleiepengar ved opphald i andre EØS-land.

– Det er ein knallhard dom over departementet, Nav og mange instansar, men det går veldig langs det sporet som kom fram då Stortinget hadde høyringa si, seier Hansen til NTB.

Ho beit seg særleg merke i at det ikkje var noko system for å fange opp feilpraktiseringa, og at skandalen kunne vore unngått.

– Det har vore for lite kompetanse i systemet. Når vi behandlar saker i Stortinget, tek vi utgangspunkt i at forarbeida er rette. Her må vi gjere ein solid jobb så vi er sikre på at ting blir gjort riktig. Vi må stille regjeringa ansvarleg for å gi oss korrekt informasjon, og det må vi i Stortinget vente, seier Ap-politikaren.

Hansen meiner òg det er naturleg at rapporten blir oversend Stortinget, slik at nasjonalforsamlinga kan få ta del i oppryddinga. Men først og fremst tenkjer ho på dei som er ramma.

– Eg synest det er veldig tragisk for dei som er ramma og som ikkje får klarleik i saka. Saka har ramma så breitt, så det er skandale. Det må ryddast opp, og dei må få oppreisning, seier ho.

