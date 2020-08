Sjørettsekspert meiner koronaregelverket til sjøs er for slapt

innenriks

Professoren ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo seier til NRK at han meiner at det mellom anna ikkje er kontroll på mannskap som ikkje mønstrar på i Noreg eller på passasjerane som har vore om bord i eit cruiseskip.

– Det er ein viss kontroll på smitte hos mannskap, men den er nokså avslappa i samband med mannskapsbyte. Når det gjeld passasjerar, kan dei gå i land utan karantene, seier han og samanliknar reiser med cruiseskip med å reise til eit «raudt land».

Fungerende direktør Lars Alvestad i Sjøfartsdirektoratet, som har utarbeidd retningslinjer for mannskapsbyte på cruise, seier til kanalen at å drive med cruisetrafikk no medfører mogleg risiko som kan gå utover normal drift.

– Derfor skal reiarlaget og fartøyet ha gjennomført risikovurderingar som utgangspunkt for mellom anna beredskapsplan, seier han.

Cruiseskipa er elles underlagd covid-19-forskrifta og Folkehelseinstituttets 0for20coastal20cruises20along20the20Norwegian20coast20during20the20Covid-1920pandemic20202020v2.0.PDF/_/attachment/inline/39f399f9-0a40-456a-8c04-669600a3603a:a4e92b04adc3c2fc4bd48b4f25a3b9ad5f6165c2/Guide20for20coastal20cruises20along20the20Norwegian20coast20during20the20Covid-1920pandemic20202020v2.0.PDF?t=1596456083427" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rettleiar for kystcruise.

