Styret i Hurtigruten har full tillit til konsernsjefen

innenriks

– Hurtigruten er i ein krevjande situasjon. Det viktigaste no er å ta vare på mannskap, tilsette og gjester på ein god måte, komme til botnen av det som har skjedd, og over tid reetablere tilliten til selskapet, skreiv styreleiar Trygve Hegnar i ei pressemelding tysdag ettermiddag.

36 besetningsmedlemmer og seks passasjerar har førebels testa positivt for koronaviruset etter to seglasar med Hurtigrutens skip Roald Amundsen.

Konsernsjef Skjeldam beklaga situasjonen på ein pressekonferanse måndag på vegner av selskapet. Han sa at dei har bestilt ei ekstern gransking, og han fastslo at det var ansvaret hans som øvste leiar at situasjonen vart som han vart.

Refs frå regjeringa

Kort før det hadde helseminister Bent Høie (H) gått ut med kraftig kritikk av Hurtigrutens handtering.

Høie antyda òg at Hurtigruten heldt tilbake informasjon om smitta på båten, noko kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege tysdag sa at dei ikkje gjorde med vilje.

– Det er viktig for oss å understreke at vi har aldri prøvd å skjule noko eller halde tilbake informasjon. Manglande og for dårleg tilgang på informasjon internt i selskapet har ført til at vi ikkje har klart å ha ein god og open nok kommunikasjon ut av selskapet dei siste dagane, sa Ege.

FHI reagerte

Kommuneoverlegen i Hadsel i Vesterålen har sagt til VG at dei fekk stadfesta at ein passasjer hadde vorte smitta etter reise på Roald Amundsen.

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) seier til NRK at dei vart varsla av Hadsel kommune same dag, og at Hurtigruten sa dei skulle varsle vidare.

– Vi vart ikkje informerte om at Hurtigruten deretter endra standpunkt og ikkje varsla passasjerane. Først fredag forstod vi at Hurtigruten hadde brote avtalen frå møtet og late vere å varsle passasjerane, seier Vold i NRK.

FHI tilrådde Hurtigruten å varsle alle passasjerar om at det var mogleg smitte om bord.

Bestilte gransking

Konsernsjef Daniel Skjeldam opplyste på ein pressekonferanse måndag at dei har bestilt ei intern gransking for å komme til botnen av kva som har skjedd. Han beklaga samtidig situasjonen sterkt og tok ansvar som leiar.

Skjeldam vedgjekk òg dei ikkje hadde følgt prosedyrane, og at filippinarane som jobba på skipet, ikkje hadde vore i karantene før dei gjekk om bord.

Hovudtillitsvalt i Hurtigruten for Sjømannsforbundet, Jørn Lorentzen, sa til VG måndag kveld at han ikkje visste at filippinarane ikkje hadde vore i karantene.

– Eg visste ikkje at filippinarane ikkje var i karantene. Eg finn ikkje ord for kor dårleg handtert dette er, sa han.

(©NPK)