Utanlandsferjer strammar inn smittevernkrava

innenriks

Regjeringa gjorde det måndag klart at skip med fleire enn 100 personar om bord ikkje får gå i land i Noreg dei neste 14 dagane. Men ferjetrafikken til utlandet er ikkje ramma.

Ferjeselskapa har likevel teke eigne grep dei siste dagane etter smitteutbrotet på hurtigruteekspedisjonsskipet Roald Amundsen. På Fjord Line-ferjer blir det frå tysdag innført munnbind for tilsette som har kontakt med kundar.

– Dette gjer vi for å skape tryggleik på reisa og for å sende eit signal om at vi tek denne situasjonen på aller største alvor, seier Fjord Lines konserndirektør Richard Ternblom til Fædrelandsvennen.

Ternblom kan ikkje garantere at alle tilsette har munnbind frå tysdag, men han reknar med at praksisen er i gang denne veka.

Tilrår munnbind ved trengsel

Ferjeselskapet seglar mellom Bergen, Stavanger, Kristiansand, Langesund og Hirtshals i Danmark. Tiltaket kjem etter at danske styresmakter har tilrådd bruk av munnbind på transportmiddel med mange menneske. Stavangerfjord, som er blant Fjord Line-ferjene, har ein kapasitet på 1.500 passasjerar og 600 bilar.

Også DFDS, som driftar danskebåten som går mellom Oslo og København, ser no på korleis dei kan forbetre eigne smitteverntiltak etter utbrotet på hurtigruteskipet.

– Ei av erfaringane vi har gjort oss etter at vi starta opp igjen, er at det er vanskeleg å halde den nødvendige avstanden mellom personar når ein skal gå om bord og i land. Derfor tilrår vi passasjerane å bruke munnbind i desse situasjonane, seier kommunikasjonssjef Gert Jakobsen i DFDS til NRK.

DFDS' København-ferje Pearl Seaways har plass til 2.168 passasjerar om bord, ifølgje selskapet.

Color Line skjerpa karantenekrav

Måndag vart det òg klart at Color Line skjerpar rutinane og strammar inn på karantenereglane for artistar og andre som kjem frå raude soner, og som driv underhaldning på skipa deira. Desse må no i ti dagars karantene i Noreg før dei går om bord.

– For oss gjeld det i hovudsak for Portugal og potensielt noko i Sverige, sa konserndirektør Helge Otto Mathisen i Color Line til E24 måndag.

Han understreka vidare at dette er snakk om under 50 tilsette totalt. Color Line-ferja Color Magic, som er blant skipa som går til Kiel i Tyskland, har kapasitet til å ha maksimum 2.812 passasjerar om bord.

