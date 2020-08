Færre nye bedriftsetableringar i koronakrisa

innenriks

Totalt vart det stifta 14.965 nye føretak i andre kvartal, viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er ein nedgang på 1.110 samanlikna med same periode i fjor.

Nedgangen i år er klart større òg når ein samanliknar tala frå første kvartal med andre kvartal med tilsvarande frå i fjor.

Det vart likevel etablert ei rekkje nye føretak under starten av koronakrisa og for aksjeselskap var det faktisk ein auke på 12 prosent i andre kvartal i år samanlikna med same periode i fjor.

For enkeltpersonføretak – der ein står personleg ansvarleg – var det ein nedgang på 19 prosent. Dette kjem truleg nettopp av den personlege risikoen med slike føretak og at det er meir vanleg med enkeltpersonføretak i næringar som er spesielt utsette under koronakrisa, og tiltaka som vart innførte i perioden.

Dette viser seg spesielt innanfor sektorane kultur, underhaldning og fritid, og dessutan undervisning og overnatting og servering. Innanfor desse gruppene var nedgangen på heile 29 prosent samanlikna med tala frå same periode i fjor.

