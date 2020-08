Flest lynnedslag over Austlandet i fjor

innenriks

Kartoversikta til Meteorologisk institutt, med raude og gule felt, er ikkje ein 100 prosent nøyaktig oversikt over alle lynnedslaga, men gir likevel ein indikasjon på kvar i landet lynet slår ned hyppigast.

– Austlandet har flest lynnedslag rett og slett fordi landsdelen generelt sett er varmast, seier meteorolog og seniorrådgivar Laila Fodnes Sidselrud i Meteorologisk institutt til NTB.

Kartet viser at det òg vart registrerte store mengder lynnedslag i områda sør for Trondheim, og dessutan søraust i Finnmark.

– I Finnmark er det på vidda det lyner mest. Det har å gjere med det kontinentale klimaet der, der det ofte er varmt. Vi ser tilsvarande forhold til dømes innover Lappland og i Bottenvika, seier Sidselrud.

Ho seier at Meteorologisk institutt arbeider kontinuerleg med kartlegging av lynnedslag og tilverking av informasjonen. Men å seie på førehand akkurat kvar og når det lyner, er ikkje mogleg.

– Vi kan føresjå at ei høg sky har potensial for lyn, men det nøyaktige tidspunktet for utladinga er framleis eit mysterium for oss, seier ho.

