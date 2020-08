Framleis svært låge trafikktal på norske flyplassar

innenriks

Til saman er nedgangen i veke 31 på 61 prosent frå same veke i 2019, viser førebelse trafikktal frå Avinor. For veke 30 var talet 62 prosent lågare.

I veke 31, som var førre veke, flaug 392.252 passasjerar frå flyplassar i Noreg. Det er over 38.000 færre enn veka før, og over 660.000 færre enn i same veke i 2019.

På det lågaste, i veke 15, var det 95 prosent færre passasjerar som var innom norske flyplassar samanlikna med året før. Sidan då har trafikken gradvis auka.

Av dei ti største flyplassane i Noreg er det Oslo lufthamn Gardermoen som har den største nedgangen. Hovudflyplassen hadde 195.437 passasjerar i veke 31, heile 68 prosent færre enn same veke i fjor.

Stavanger Sola hadde 66 prosent færre passasjerar og Bergen Flesland 62 prosent færre i veke 31.

Flyplassane i Nord-Noreg har mykje mindre nedgang i passasjertrafikken enn resten av landet og ligg på mellom 30 og 37 prosents nedgang frå same veke i 2019.

