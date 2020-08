Helsedirektoratet har sendt tekstmelding til nordmenn i land som kan bli «raude»

innenriks

– Vi sender tekstmelding til nordmenn i land som står i fare for å bli raude. Vi gjer dei merksam på at situasjonen er i ferd med å endre seg, og at det er viktig å følgje med og vurdere eigen situasjon, seier fagdirektør Karin Straume i Helsedirektoratet til Dagbladet.

Fredag vil regjeringa vedta om dei skal følgje tilråding frå Folkehelseinstituttet om å innføre karantene ved innreise frå Frankrike, Sveits og Tsjekkia.

Frankrike har no eit smittetal på 21,7 per 100.000 innbyggjarar, Tsjekkia hadde onsdag 27,3 smitta per 100.000 innbyggjar, medan Sveits onsdag hadde 22,9 smitta per 100.000 innbyggjarar.

(©NPK)