Hurtigrute-leiar var om bord på koronaråka skip

innenriks

– Eg var om bord saman med familien min på ferie, seier Martini til Nordlys.

Konserndirektøren ønskjer likevel ikkje å kommentere om han vart kjend med situasjonen om bord. Det har vorte kjent at Hurtigruten var klar over at det var smitte om bord allereie to dagar før skipet gjekk til kai i Tromsø fredag, men lét vere å varsle passasjerane.

– Du får vente på det som kjem fram i etterforskinga, seier han.

Martini stadfestar likevel at han kjenner kapteinen. Også Torry Sakkariasen, som er flåtesjef for Hurtigruten og sit i selskapsleiinga, var om bord på skipet.

