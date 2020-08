Joly kritisk til at rapport om fiskeriselskap ikkje blir gjord offentleg

innenriks

Ifølgje Dagens Næringsliv representerer Joly varslaren Johannes Stefansson, som gav meir enn 30.000 dokument om sakskomplekset til WikiLeaks.

– Dette er vanleg taktikk og står i alle bøker om krisehandtering, seier Joly.

Det er advokatfirmaet Wikborg Rein som på oppdrag frå Samherji har laga rapporten. Ifølgje Fiskeribladet vil det islandske selskapet no ikkje opplyse om rapporten blir gjord offentleg.

– Ei rekkje læringspunkt

Samherji blir skulda for kvitvasking og korrupsjon i Namibia. Overfor Dagens Næringsliv kommenterer talsperson Margrét Ólafsdóttir rapporten slik:

– Vi har fått ein svært omfattande granskingsrapport, og det er openbert ei rekkje læringspunkt i denne. Det er ingen tvil om at Samherji har late enkeltpersonar eksponere dotterselskap på kritikkverdig vis. Samherji har likevel på det sterkaste avvist at konsernleiinga i selskapet hadde som intensjon at dotterselskap skulle gjere kritikkverdige handlingar for å oppnå fordelar.

Økokrim er på saka

Norske Økokrim starta i november i fjor arbeidet med å finne ut av om det har skjedd noko straffbart i samband med transaksjonar gjennom DNB gjort av fiskerikonsernet. Banken har ifølgje NRK stengt alle kontoane til det islandske selskapet.

DNB tek saka på alvor og ønskjer å komme til botnar i ho, opplyste informasjonsdirektør Even Westerveld i ein e-post til NTB. Han understreka at sjølv om saka kan avdekkje «forbetringspunkt i arbeidet til banken», er det altså ikkje DNB, men Samherji, som er skulda for korrupsjon eller kvitvasking.

