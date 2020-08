Kommunelege har meldt mann som droppa karantene etter svenskehandel

innenriks

Ifølgje NRK besøkte mannen kjøpesenteret City Sør i Trondheim nokre dagar etter at han drog på han spontan handletur til Storlien i den «raude» regionen Jämtland i Sverige. Dette skreiv mannen òg om på Facebook.

Kommuneoverlege Leif Vonen meiner at mannen har brote paragraf 5 i smittevernforskrifta om karanteneplikt ved reise til Noreg.

– Eg ønskjer ikkje lynsjestemning mot enkeltpersonar. Men det er såpass tydeleg for meg at personen gjorde dette med vilje. Folk kan gjere feil eller ikkje få med seg kva som er rett. Det er noko anna å medvite bryte reglane – berre fordi det går an, seier kommuneoverlegen.

Den politimelde mannen seier til kanalen at han ikkje føler seg som ein lovbrytar, og at han synest Storlien, som ligg så nær riksgrensa, bør vere open for nordmenn.

