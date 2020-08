Koronapandemien rammar oljeinntektene til staten hardt

innenriks

Overføringane frå dei direkte økonomiske engasjementa til staten i petroleumsverksemda (SDØE) – 7 milliardar kroner i andre kvartal i år – har ikkje vore lågare sidan det statlege eigarselskapet Petoro vart etablert i 2001.

– Nedgangen i kontantstraumen er ein direkte konsekvens av dei globale utfordringane for olje- og gassindustrien, seier administrerande direktør Grethe Moen i Petoro.

Inntektene ned 43 prosent

Så langt i år har Petoro – det statlege selskapet som formelt eig mesteparten av eigedelane i SDØE – levert ein kontantstraum på 34 milliardar kroner til statskassa. Det er 43 prosent mindre enn i første halvår i fjor, då overføringane var på 59 milliardar kroner.

Fallet i prisane på olje og gass kjem først og fremst av ein sterk reduksjon i etterspurnaden som følgje av covid-19-pandemien og konsekvensane han har fått for verdsøkonomien.

Prisen for eit fat nordsjøolje har falle kraftig etter at pandemien braut ut og har lege på 40-talet store delar av denne våren. Også gassprisane er sterkt svekte som følgje av pandemien.

Fekk 38 dollar fatet

Den Petoro-eigde delen av norsk olje- og gassverksemd oppnådde ein gjennomsnittleg oljepris i første halvår på snautt 38 dollar fatet, mot nesten 67 dollar i same periode i fjor.

Onsdag formiddag gjekk nordsjøoljen for snautt 45 dollar fatet på spotmarknaden.

– Sjølv om olje- og gasselskapa var betre rusta til å møte krisa no enn ved førre prisfall i 2014, skaper dagens situasjon stor uvisse om kva for nokre langsiktige konsekvensar pandemien vil få for industrien, seier Moen og understrekar kva tiltakspakken frå styresmaktene har å seie både på kort og lang sikt.

