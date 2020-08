Mann med hatt og sigar gjekk laus på parkeringsvakt med paraply i Bergen

innenriks

Politiet i Bergen opplyser til NTB at parkeringsvakta gjekk ned for teljing etter å ha vorte slått i hovudet av den store paraplyen, men at det etter forholda gjekk bra med han. Ein sigarrøykande mann med mørke klede, lys hatt og stor svart paraply vart etterlyst etter hendinga.

– Parkeringsvakta skulle skrive ut parkeringsgebyr på ein bil, og medan han gjorde det, kom ein som ikkje hadde noko med bilen å gjere bort og trua han og prøvde å stikke han med paraplyen. Då oppstod det munnhoggeri. Så klinka mannen til parkeringsvakta i tinningen med paraplyen, seier operasjonsleiar Eivind Hellesund i Vest politidistrikt til NTB.

– Parkeringsvakta gjekk ned i kneståande, medan gjerningsmannen gjekk frå staden. Vakta trong ikkje helsehjelp, men er medteken og oppskaka, seier Hellesund.

Ifølgje operasjonsleiaren har politiet i Bergen no ein namngitt mann i kikkerten. Det dreier seg om ein ustabil person som har skapt uro i sentrum fleire gonger.

– På ein dag som i dag er paraply eit heilt nødvendig reiskap å ha med seg, men ikkje for bruk på denne måten, seier Hellesund.

Ei lovendring frå 2015 gjer at parkeringsvakter ikkje automatisk er verna som offentlege tenestemenn.

(©NPK)