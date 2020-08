Nav-utval: Høgsteretten oversåg EØS-rett, domfelte utan heimel

innenriks

I rapporten Blindsonen rettar utvalet som har granska trygdeskandalen, krass kritikk mot alle involverte organ, også Noregs høgaste domstol.

– Heller ikkje Høgsteretten såg noko problem med å påleggje ein person fengselsstraff for å ha opphalde seg i eit anna EØS-land utan løyve frå Nav, i periodar det ikkje var noka oppfølging å delta på, heiter det i rapporten.

– Uavhengig av kor tilgjengeleg regelverket var, meiner utvalet det alltid er kritikkverdig dersom Høgsteretten domfeller utan heimel for straff. Utvalet meiner derfor det er kritikkverdig at Høgsteretten ikkje såg og problematiserte det underliggjande EØS-rettslege spørsmålet i HR-A A, skriv utvalet.

Kritikken av høgsterettsbehandling i 2017 av den konkrete saka i Nav-komplekset vart først omtala av Rett24 onsdag. Saka er ifølgje nettstaden send til EFTA-domstolen i samband med gjenopptakinga.

Dømde til fengsel

Dei aller fleste av dei 48 bedrageridommane som er identifiserte i trygdeskandalen, er berre behandla i tingretten. Éi av sakene gjekk likevel heilt til Høgsteretten i avdeling.

I saka frå 2016 vart ein mann i 60-åra dømt til 75 dagars fengsel utan vilkår i Nedre Telemark tingrett. Mannen hadde fleire gonger reist til Italia medan han fekk arbeidsavklaringspengar.

Saka vart anka til lagmannsretten, og straffa vart omgjord til samfunnsstraff. Nav anka straffeutmålinga til Høgsteretten, som dømde mannen til 75 dagars fengsel utan vilkår for grovt aktlaust trygdebedrageri.

Ifølgje granskinga baserte Høgsteretten seg berre på ordlyden i folketrygdlova, sjølv om hovuddelen i EØS-avtalen har vore norsk lov sidan 1994. Kjernen er at opphaldskravet ikkje kan nyttast etter ordlyden i folketrygdlova, noko som ifølgje rapporten kjem fram viss ein les den generelle unntaksføresegna i lova.

Det gjorde ikkje Høgsteretten, skriv granskarane.

– Tek konklusjon alvorleg

Høgsteretten tek konklusjonen og vurderingane frå utvalet alvorleg, poengterer høgsterettsjustitiarius Toril Marie Øie i ei utsegn til NTB.

– Sidan saka frå 2017 er oppatteken og til ny behandling i Høgsteretten, er det avgrensa kva vi kan uttale oss om utover det. Det vi likevel kan seie, er at både rapporten frå utvalet og dette sakskomplekset viser at det kan vere spørsmål som er oversett eller uoppdaga, òg når dei kjem til Høgsteretten, seier ho.

– For domstolane er behovet for større forståing for at det kan vere spørsmål som er oversett av forvaltninga og påtalemakta, òg når saka kjem heilt opp til Høgsteretten, det viktigaste læringspunktet, seier Øie.

Internt arbeid

Nav-granskarane meiner det må kunne ventast at dommarane i Høgsteretten ser at eit krav om opphald i Noreg, med tilhøyrande krav til søknad om opphald i utlandet, står i eit tvilsamt forhold til dei reglane om fri rørsle EØS-retten gir grunnlag for. Dei peikar på at dommarane i Høgsteretten òg blir støtta av ei eiga utgreiingseining.

– Høgsteretten har allereie sett i gang eit internt arbeid med ytterlegare forbetringar av rutinar og retningslinjer for å sikre at vi for framtida er endå betre rusta til å avdekkje og fange opp spørsmål som er uoppdaga, slik at dei kan bli lyste opp av partane under behandlinga av sakene her, seier Øie.

– Førebels er dette eit internt arbeid som vi vil kome tilbake til resultatet av, også offentleg, og i kommunikasjonen og dialogen med mellom anna aktor og forsvarar under saksførebuinga, legg ho til.

