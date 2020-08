Blindeforbundet krev regulering av elsparkesyklar no

innenriks

– Vi krev at fortaua skal vere framkomelege, at ein skal kunne kome fram på fortaua utan å snuble i syklar, og at det skal gjerast raskt. Vi har hatt problem med dette sidan 12. april i fjor, seier leiaren i Blindeforbundet, Terje André Olsen, til NRK.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) skal torsdag og fredag i møte med fleire kommunar og elsparkesykkelaktørar for å finne ut kva som kan gjerast. Tysdag sa han til NRK at Samferdselsdepartementet no jobbar for å få på plass strengare regulering til sesongen neste år.

Det er ikkje godt nok, meiner Terje André Olsen. Han meiner at det straks bør innførast regulering av utleige av elsparkesyklar. Blindeforbundet har vore i dialog med Samferdselsdepartementet om saka sidan i fjor, og fryktar no at saka blir liggjande endå ein gong.

– Eg er redd for at det ikkje skjer noko, fordi (dåverande, journ.merk.) samferdselsminister Dale sa det same som Hareide i september i fjor. Då hadde han hatt møte med dei som leiger ut elsparkesyklar, og sa at regjeringa skulle gripe inn viss ikkje aktørane ordna opp sjølve. Det har jo ikkje skjedd, seier han.

