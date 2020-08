Høgre igjen det største partiet i landet

innenriks

Høgre har ei oppslutning på 27,7 prosent, ein framgang på 3,3 prosentpoeng frå juni, viser målinga for august som Opinion har utført for FriFagbevegelse, Dagsavisen og Avisenes Nyhetsbyrå.

Etter éin månad på toppen får Arbeidarpartiet ei oppslutning på 24,6 prosent, noko som er ein tilbakegang på 0,6 prosentpoeng. Resultatet er på det nest lågaste nivået så langt i år.

Senterpartiet aukar svakt til 15,1 prosent og er dermed på det høgaste nivået sitt sidan koronakrisa starta i mars. Partiet har òg høgast veljarlojalitet.

Målinga viser òg at medan dei tre raudgrøne partia Ap, Sp og SV får 82 mandat åleine, får dagens regjeringskoalisjon berre 54.

– Høgre er det store og sterke partiet, men det skal ikkje store endringar til før fleirtalet endrar seg. Kva parti som ligg over og under sperregrensa har mykje å seie. Det skal ikkje flyttast mange veljarar før fleirtalet bikkar over på borgarleg side, seier Johannes Bergh, valforskar ved Institutt for samfunnsforskning, til FriFagbevegelse.

Oppslutninga til partia er dennne (endring frå juni i parentes): Ap 24,6 (-0,6), Høgre 27,7 (+3,3), Frp 9,8 (-0,6), Sp 15,1 (+0,5), SV 6,1 (-1,1), Venstre 3,1 (-0,5), KrF 3,3 (-0,6), MDG 4,6 (-1,1), Raudt 4,3 (uendra) og andre 1,4 (+0,6).

Opinions partibarometer er basert på 967 telefonintervju gjennomført mellom 29. juli og 3. august. Feilmarginen varierer mellom 1 og 3 prosentpoeng og er størst for dei største partia.

(©NPK)