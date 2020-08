Hurtigruten-tilsette var bekymra over delte lugarar

innenriks

Overfor VG stadfestar Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam at halvparten av lugarane for tilsette er for to personar, medan den andre halvparten er einerom.

Så seint som ei veke før koronasmitten om bord på ekspedisjonsskipet Roald Amundsen vart kjend, stilte tilsette spørsmål om dette i eit internt forum. Ein spør om dette ikkje blir feil at nokon i besetninga må dele lugar.

- Ein prøver å redusere dette så mykje som mogleg, men nokre gonger er det dessverre ikkje mogleg, skriv konsernsjefen som eit svar på innlegget.

– Det er ein del av kulturen at vi svarer våre tilsette og har god dialog med dei og ein fin samtale. Det er heilt riktig at det er teke opp utfordringar med deling av lugarar, seier konsernsjefen til VG – og han viser til at alle internasjonale og nasjonale reglar er følgde.

37 besetningsmedlemmer og 16 passasjerar frå MS Roald Amundsen er stadfesta smitta av covid-19.

