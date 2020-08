Koronasmitta reiste med Color Line til Kristiansand

innenriks

– Alle passasjerane som var om bord på dei to seglasane, blir no kontakta av oss. Dei må følgje med på eiga helse og om dei får symptom, men det er lite no som tyder på at det har vore smitte om bord, seier kommunikasjonsdirektør Helge Otto Mathisen i Color Line til NTB.

Den eine overfarten frå Hirtshals til Kristiansand var med Super Speed 1 natta frå 29. juli til 30. juli, med reise klokka 20.45. Den andre var med same skip og reiserute tysdag denne veka klokka 12.15, ifølgje Folkehelseinstituttet.

Tre personar frå den første overfarten og éin frå den andre har i etterkant testa positivt for covid-19.

Ber passasjerar følgje med på helsetilstand

– Faren for at andre passasjerar kan ha vorte smitta på dei to seglasane, er liten, men vi ber alle følgje med på eigen helsetilstand og ta kontakt med helsetenesta dersom dei kjenner seg sjuke, seier forskar Petter Elstrøm ved Folkehelseinstituttet.

Ifølgje FHI er det på den første seglasen hovudsakleg personar som reiste på businessklasse som kan ha vorte eksponerte for smitte. Personar som hadde bestilt sete i nærleiken av vedkomande passasjer, blir no kontakta og følgde opp av kommunen der dei bur.

Mathisen understrekar at reiarlaget tek smittevern på største alvor, og har innført ei rekkje tiltak i samarbeid med Folkehelseinstituttet og fått dei godkjende av DNV GL. I tillegg seglar skipa no med færre passasjerar enn normalt for å minske smitterisikoen.

– Vi har eit veldig godt samarbeid med Folkehelseinstituttet. Dessutan varer overfarten med Super Speed berre tre timar, noko som også bidreg til å senke risikoen for smittespreiing, seier han.

Truleg har dei ikkje vorte smitta på skipet

– Det er ikkje sannsynleg at dei vart smitta på skipet, men FHI kan ikkje sjå bort frå at personar som har vore i kontakt, kan ha vorte utsette for smitte. Derfor er det viktig at personar på desse to seglasane er merksame på symptom på koronavirus og raskt tek kontakt med kommunehelsetenesta ved teikn til sjukdom, seier Elstrøm.

Alle kontaktpersonar for reisande på seglasar vil bli kontakta på tekstmelding og e-post av Color Line, skriv FHI. Eventuelt eksponerte tilsette blir handterte i samsvar med tilrådingar frå Folkehelseinstituttet.

– Denne saka får ingen konsekvensar for dei vidare seglasane til Super Speed eller annan ferjetrafikk for Color Line. Det er det ingen som har kravd eller stilt spørsmål ved, seier Mathisen, som understrekar kor vikitg grunnleggjande smittevernåtferd er om bord: Vask hendene ofte og unngå kødanning.

– Vi har eigne folk som følgjer med på dette, seier han.

(©NPK)