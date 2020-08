Seadream 1 får segle vidare

innenriks

Etter at alle om bord i cruiseskipet onsdag testa negativt på koronaviruset, avgjorde Bodø kommune torsdag i samråd med Helsedirektoratet og FHI at skipet får reise vidare.

I ei pressemelding frå kommunen torsdag morgon takkar ordførar Ida Pinnerød (Ap) alle som har bidrege til at testinga vart gjennomført på ein god og profesjonell måte.

– Takk for ein flott jobb til alle og så ønskjer vi god reise vidare, seier Pinnerød.

Ho seier ho er glad for at alle passasjerane og mannskapet om bord i skipet testa negativt. Alle dei 79 passasjerane og mannskapet på 85 vart onsdag testa etter at ein passasjer frå Danmark frå eit tidlegare cruise testa positivt på covid-19.

Søsterskipa SeaDream 1 og SeaDream 2 er eigde av Atle Brynestad. Dei er bygde i 1986 og går i cruisefart i Karibia om vinteren og i Middelhavet om sommaren. På grunn av koronareglane i Europa er skipa henta opp til cruise langs norskekysten denne sommaren.

