Brann i gassdriven bil på avfallsanlegg i Bærum

– Det er ein utfordrande situasjon, seier operasjonsleiar Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

– Det er ein gassdriven bil som fraktar avfall og som står innandørs, som har teke fyr. Det er mykje røyk på staden, og situasjonen er uavklart, seier Pedersen.

Han seier at det at bilen er gassdriven, òg gjer at det må ein del tryggingstiltak på plass i samband med sløkkinga.

Pedersen seier til Budstikka at det er oppretta ein tryggingsavstand på 300 meter frå brannstaden.

– Det skal berre vere personell frå brannvesenet som er innanfor denne grensa no. Alt av folk elles er evakuerte, seier han.

Han seier til NTB at det er sendt ein skarpskyttar til staden.

Det er for at skyttaren skal vere i beredskap i tilfelle det blir nødvendig å prøve å skyte hol på gasstanken i bilen, seier Pedersen.

Han seier at det ikkje er meldt om personskadar i samband med brannen.

– Dette anlegget ligg ikkje i nærleiken av bustadhus, så førebels er det ikkje aktuelt med noka evakuering av annan busetnad. Det kan bli ein langvarig innsats på staden, men vi håpar at vi får kontroll så fort som mogleg, seier Pedersen.

