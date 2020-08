Byrådet i Oslo ber om nattestengde sparkesyklar

innenriks

Ifølgje Aftenposten kom oppmodinga under eit møte tidlegare denne veka.

– Den høge ulykkesrisikoen for elsparkesyklistar er uakseptabel. Vi veit at meir enn halvparten av dei som skader seg på elsparkesykkel i byen vår, gjer det mellom klokka 22 og 07, seier Berg.

Nøyaktige tidspunkt skal avklarast med bransjen, skriv Aftenposten.

Lime, eitt av selskapa, ønskjer likevel ikkje nattestenging.

– Eg synest ikkje det er den beste løysinga. Det er fleire tusen menneske i byen som er avhengig av tenestene våre, òg om natta. Mellom anna er det folk som jobbar natt som brukar det som framkomstmiddel, seier driftssjef Konstantin Morenko.

Møte i departementet

Torsdag var samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i møte med representantar for kommunane Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Drammen for å snakke om elsparkesyklar. Det var første gong Hareide diskuterer saka med kommunane. Han opplyser at eit lovarbeid knytt til elsparkesyklar vil ta lang tid. Men dei kan få nye retningslinjer innan hausten.

– Eg vil ikkje avvise noko. No skal eg i møte med aktørane i morgon, så kan vi sjå om vi kan komme med nokon kortsiktige tiltak. Men lover og forskrifter tek lengre tid, sa Hareide etter møtet torsdag.

Flest alvorlege skadar på natta

Tal frå skadelegevakta i Oslo kan tyde på at fleire blir skadde i ulykker med elsparkesykkel i år enn i fjor. Tolv personar vart alvorleg skadde i Oslo i juli. Oslo skadelegevakt har vore spesielt kritisk til køyring i alkoholpåverka tilstand og vil tilrå å stengje for bruk av elsparkesyklar om natta, då dei mest alvorlege ulykkene skjer.

Oslo kommune har byrja å samle inn feilparkerte elsparkesyklar og seier dei vil krevje gebyr etter kvart.

– Vi kan ikkje ha det slik at elsparkesyklar flyt rundt i gatene og gjer det utrygt for blinde, rullestolbrukarar, eller andre å bruke byen. Byen skal vere for alle, seier Lan Marie Berg.

For tida er det rundt 13.000 elektriske sparkesyklar til utleige i hovudstaden.

(©NPK)