– Vi har fått inn eit ekspertteam frå UNN som er topptrent til å handtere smitteutbrot som dette, sa Tromsø-ordførar Gunnar Wilhelmsen på ein pressekonferanse fredag ettermiddag, ifølgje VG.

Nokre av dei har erfaring frå Bergamo, som var eitt av dei hardast ramma områda i Italia. Teamet går om bord i skipet fredag kveld for å få oversikt over situasjonen, opplyser leiar for akuttmedisinsk klinikk ved UNN, Jon Mathisen.

Helsepersonellet skal gjennomføre daglege legevisittar.

