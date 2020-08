innenriks

Tilrådinga gjeld reisande som bruker offentlege transportmiddel for å kome seg heim.

– Dette inneber for dei aller fleste at dei held munnbindet på når dei tek til dømes buss eller tog heim frå flyplassen. Slik sett er det eit tiltak som kan bidra til å unngå smitte under transport til staden dei går i karantene, seier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Tilrådinga gjeld frå og med i dag.