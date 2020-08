innenriks

Regjeringa varsla på pressekonferansen på fredag at det kan kome råd om bruk av munnbind til dømes i kollektivtransporten i rushtida.

– Vi har òg samtalar og møte med dei andre nordiske landa. Det hadde vi i dag for å prøve å kome fram til eit felles nordisk standpunkt for tilråding av munnbind. Vi ser at situasjonen i dei landa, med unntak av Sverige, er ganske lik, seier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

– Vi har ein litt annan kultur på det enn andre land, seier Vold.

(©NPK)