Frontkollisjon mellom lastebil og personbil på E39

innenriks

Hendinga skjedde 200 meter før Litle-Urdalstunnelen i Romarheimsdalen.

– Ein lastebil og ein personbil er involverte. Det verkar som det er ei møteulykke, sa operasjonsleiar Steinar Hausvik i Vest politidistrikt til NTB klokka 12.05.

Like etterpå vart det stadfesta at det var ei møteulykke, og at vegen er stengd. Ifølgje BA var det to personar i bilane, og begge er menn.

– Føraren av personbilen skal vere alvorleg skadd. Tilstanden på lastebilsjåføren har eg ikkje detaljar på per no. Nødetatane jobbar på staden med å få oversikt, seier Hausvik til Bergens Tidende.

Luftambulansen har kome til staden, og politiet har kontroll på situasjonen. Politiet fekk melding om ulykka klokka 11.40.

(©NPK)